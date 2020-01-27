Загреб, 27 января 2020, 15:09 — REGNUM В Адриатическом море потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Хорватии, сообщили 27 января в министерстве обороны республики.
Отмечается, что вертолет Bell OH-58 Kiowa разбился во время тренировочного полета вблизи острова Зларин. В настоящее время ведется поиск экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения двух вертолетов вооруженных сил Франции в Мали погибли 13 военнослужащих.
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