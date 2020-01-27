Уфа, , 15:23 — REGNUM Мужчину подозревают в нападении на охранника супермаркета в Уфе. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканской Росгвардии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 26 января в гипермаркете на улице Губайдуллина.

По предварительной версии, работники магазина заподозрили мужчину в хищении продуктов и предложили ему пройти в служебное помещение чтобы осмотреть его. В ответ мужчина вытащил из кармана холодное оружие и попытался напасть на сотрудника охраны гипермаркета.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который оказался ранее судимый 52-летний житель Уфы. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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