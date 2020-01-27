Курган, , 15:02 — REGNUM В Кургане утром 27 января на шоссе Тюнина столкнулись два автомобиля и автобус ПАЗ. Пострадали четыре человека, сообщает городской отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России.

Авария произошла в 07:05 (05:05 мск). Столкнулись ВАЗ-21 101, KIA Sportage и автобус ПАЗ.

Предварительно установлено, что автолюбительница на ВАЗе выехала на шоссе на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем KIA и автобусом.

Пострадала водитель ВАЗа, два пассажира автобуса ПАЗ, в том числе ребёнок 12 лет и пассажирка KIA, которую госпитализировали с травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало РЕ, 26 января в Кургане произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей и автобуса. Пострадали шесть человек.

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