Киев, , 14:57 — REGNUM В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

За последнюю неделю зарегистрировали 10 920 заболевших гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости увеличился на 19% по сравнению с предыдущей отчётной неделей.

Всего были исследованы 67 образцов, в одном из которых подтвердилось наличие у человека коронавируса.

Отметим, что в пресс-службе не уточнили, является ли обнаруженный коронавирус тем самым штаммом, который распространяется по миру из китайского города Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине была сформирована мониторинговая группа, которая следит за распространением китайского коронавируса, а также введена проверка температуры пассажиров, прибывающих в киевский аэропорт «Борисполь».

Читайте также: На Украине создали группу, следящую за распространением коронавируса

Читайте развитие сюжета: Выявленный в Киеве коронавирус отличается от китайского — минздрав Украины