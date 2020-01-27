Кабул, , 15:13 — REGNUM Российское посольство в Афганистане пока не располагает данными о гражданах РФ, пострадавших при крушении самолёта на востоке страны. Дипломаты выясняют детали происшествия, сообщает 27 января РИА Новости.

В посольстве ещё не знают, находились ли граждане России на борту. Отмечается, что катастрофа произошла с пассажирским лайнером.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении самолёта в провинции Газни на востоке Афганистана стало известно 27 января. По некоторым данным, на борту находились 83 человека.

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