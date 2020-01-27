пос. Шилово, Рязанская область, , 14:38 — REGNUM Двух жителей Московской области подозревают в порче комплекса фото-фиксации правил дорожного движения в Шиловском районе Рязанской области. За непривлечение к ответственности мужчины попытались дать взятку полицейскому, сообщили 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

Оператор комплекса автоматизированной фиксации нарушений ПДД сообщил в полицию, что на 280-м километре трассы М5 «Урал» неизвестный повредил фотокамеру комплекса, разбил водительское стекло её машины и скрылся на автомобиле в направлении Челябинска. Машину вскоре остановил экипаж ДПС, а водителя и пассажира препроводили в межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский». Там 28-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за кражи, работающий генеральным директором предприятия, и его 53-летний водитель предложили полицейскому за «закрытие вопроса» 40 тысяч рублей. Дознаватель несколько раз предупредил подозреваемых об уголовной ответственности, однако мужчины всё-таки положили деньги в ежедневник на столе полицейского.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.