Пекин, , 14:34 — REGNUM Роботы используются в Китае для обеспечения питанием заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает 27 января телеграм-канал Ressentiment.

Канал опубликовал короткий видеоролик, в котором робот-курьер едет по коридору, похожему на гостиничный. На специальном подносе лежат пакеты с едой. Робот произносит сообщения на китайском языке. Из дверей в коридор выходят люди и берут с подноса пакеты.

«Полная изоляция», — говорится в описании ролика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае продолжает распространяться новый коронавирус. О своей возможной отставке заявил мэр города Уханя в провинции Хубэй, где вирус был зафиксирован впервые.

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