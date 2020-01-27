Курган, , 14:17 — REGNUM В Кургане днём 26 января произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области 27 января.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai ix 35, двигаясь со стороны улицы Химмашевская в направлении улицы Промышленная, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса ПАЗ.

В результате чего, автомобиль Hyundai ix 35 вынесло на Hyundai Accent, затем отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Mitsubishi Lancer и Opel Astra.

В ДТП пострадали 6 человек в автомобиле Opel Astra, среди которых трое детей. Одна девочка госпитализирована в клиническую больницу им. Красного Креста.