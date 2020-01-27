Колпино, Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Возгорание электропроводки в детском саду в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) локализовано, идет проветривание. Об этом сообщает 27 января пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар начался в понедельник, 27 январ, в доме 44 по Пролетарской улице. Там расположен двухэтажный детский сад №43. При при проведении сварочных работ на втором этаже произошло возгорание электрической проводки и возникло тление рубероида на площади 1 кв. м.

Из здания детсада были эвакуированы 177 детей и 32 сотрудников персонала в соседнюю школу №401, за 150 метров. В 13:31 произошла локализация пожара, ликвидация открытого горения.

«Проводится контрольное вскрытие кровли, проветривание», — отмечают в Главном управлении МЧС.

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