Рига, , 14:09 — REGNUM По обвинению в уклонении от уплаты налогов двоим подсудимым в Латвии был присуждён реальный тюремный срок. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, Рижский окружной суд, рассмотрев протест старшего прокурора по экономическим и финансовым преступлениям, приговорил члена правления одной из фирм, а также сотрудника компании к тюремному заключению сроком на 5 месяцев, и лишил обоих права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

Отмечается, что в ходе налоговых махинаций, осуществлённых осуждёнными, государство не получило 104 458 евро.