Москва, , 14:10 — REGNUM Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина находится в одной из московских клиник. О её госпитализации сообщает 27 января Mash.

Отмечается, что у актрисы зафиксировано высокое давление, за ней постоянно наблюдают врачи. Голубкина несколько дней находится на обследовании, её поместили в терапевтическое отделение.

Вдове актёра Андрея Миронова Ларисе Голубкиной 79 лет. Она известна зрителям по таким фильмам, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу».

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