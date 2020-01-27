Кабул, , 14:08 — REGNUM Самолёт, который потерпел крушение в Афганистане, является иностранным. Об этом заявил источник в администрации Кабула, сообщает издание Afghan Affairs.

По данным портала, ряд чиновников подтвердил, что в Афганистане не было падения афганского гражданского самолёта. По всей вероятности, крушение потерпел американский военный самолёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В самой компании эту информацию опровергли.

Добавим, что, по некоторым данным, разбившийся самолёт направлялся из Герата в Дели, а на борту находилось 110 человек.

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