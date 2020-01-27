Змеиногорск, Алтайский край, , 14:05 — REGNUM Алтайские спасатели известили об успешной операции по доставке в стационар пациента с инфарктом из населенного пункта Локотки Змеиногорского района. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, она проходила в условиях мощнейшего снегопада и доехать на автомобиле получилось лишь до ближайшего от Змеиногорска населенного пункта — Карамышево.

Больного на сенях везут в больницу. Алтайский край ГУ МЧС по Алтайскому краю

Больной с инфарктом на санях. операция по спасению. Алтайский край ГУ МЧС по Алтайскому краю

Далее фельдшеры пересели на снегоходы и около тридцати километров добирались по занесённой дороге. Осознав, что на месте оказать мужчине полноценную медицинскую помощь не поучится, пациента пришлось транспортировать на санях, пристегнутых к одному из снегоходов.

Когда больного смогли доставить в центральную городскую больницу города Змеиногорска, диагноз подтвердился, но медикам удалось стабилизировать состояние пациента.

«В мероприятии по оказанию помощи было задействовано от МЧС — три единицы техники и семь человек личного состава, карета скорой медицинской помощи и 3три человека (водитель и два фельдшера)», — пояснили в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше месяца Алтайский край заваливает снегом. По словам начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000−2001 и 2016−2017 годов. Наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем — Барнаул. В Бийске врачам скорой помощи пришлось добираться к больному на лошади.

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Штормовой прогноз в связи со снегопадом и метелью продлён на 27 и 29 января 2010 года.

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