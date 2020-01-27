Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта, в котором находился баскетболист Коби Брайант. Об этом сообщает издание Heavy.

Помимо Брайанта, на борту вертолёта находилась его 13-летняя дочь Джинна, а также её одноклубница Алисса Альтобелли вместе со своим отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли.

Кроме того, вместе с ними погибли баскетбольный тренер Кристина Маузер, а также Сара Честер с дочерью Пэйтон и пилот Ара Зобаян.

Напомним, авиакатастрофа произошла 26 января недалеко от Лос-Анджелеса.

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