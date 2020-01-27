Кабул, , 13:59 — REGNUM Ни один самолёт авиакомпании национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines не терпел крушение в провинции Газни. Об этом заявил представитель авиакомпании 27 января, сообщает телеканал ВВС.

Читайте также: В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет

«Самолёты Ariana достигли места назначения и не разбились», — уточнил представитель авиаперевозчика. — Следовательно, разбившийся самолёт не принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. По данным издания Tolo news, самолет потерпел крушение в районе, который контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).