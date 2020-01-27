Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 13:56 — REGNUM В Ямальском районе перед судом предстанет местный житель, застреливший по неосторожности вахтовика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что вечером 10 июня 2019 года трое работников ООО «УТТ и СТ Бурсервис» выехали по растаявшему автозимнику на «Трэколе» на базу, расположенную в 25 км от поселка Сабетта. По пути провалились в ручей. За помощью пошли к местным жителям в чумы, сообщив на базу об аварии.

Хозяин одного из чумов вызвался помочь. Вахтовики ждали его на улице. Чтобы отогнать свору собак, он хотел взять ружьё, которое лежало на полу под листом пенопласта. На ружье не было защитной скобы на спусковом крючке. Хозяин чума зацепился курком за пенопласт, в результате чего произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь попала в грудь одному из вахтовиков. От полученного ранения 45-летний потерпевший скончался по пути в медучреждение посёлка Сабетта.

В ходе предварительного следствия 30-летний обвиняемый полностью признал свою вину, активно помогал в раскрытии преступления. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Уголовное дело направлено в суд.