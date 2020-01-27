Колпино, Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Массовая эвакуация детей и взрослых произошла днем 27 января в детском саду в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) из-за пожара во время ремонтных работ.

К возгоранию привело повреждение электропроводки во время проведения работ на чердаке ремонтных работ в детском саду №43 на улице Пролетарская, 44. Произошло возгорание электрической проводки и тление рубероида на площади 1 кв. м.

«Проведена эвакуация 177 детей и 32 сотрудников персонала в соседнюю школу», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

О пострадавших информации не поступало.