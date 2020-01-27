Белгород, , 14:00 — REGNUM За причинение ножевого ранения пассажиру задержан водитель такси в Белгороде. Мужчины не договорились об оплате проезда и в момент, когда потерпевший выходил из машины, водитель дважды ударил его ножом в поясницу, сообщили 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию о пациенте с колото-резаными ранами сообщили сотрудники лечебного учреждения города, куда потерпевшего доставила бригада скорой помощи. По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 января мужчина вместе с дочерью возвращался домой на такси. Пассажир обнаружил, что у него не хватает наличных для оплаты проезда. Водитель в грубой форме начал требовать денег, компромисс мужчины не нашли. Когда 40-летний пассажир вышел из машины, таксист дважды ударил его ножом в поясницу и уехал.

В отношении 27-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.