Карши, Узбекистан, , 13:47 — REGNUM Двое сотрудников Чирокчинского районного ОВД Кашкадарьинской области Узбекистана задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили 27 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 23 января сотрудники милиции задержали 32-летнего жителя села Лангар Чирокчинского района по подозрению в краже скота. Дальнейшие подробности в надзорном органе не раскрываются.

Узбекистане СМИ сообщили, что 32-летний задержанный житель села скончался в отделении районного ОВД. Корреспондент издания Daryo выяснил, что мужчина зарабатывал на жизнь на продаже скота на местном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в челябинском Усть-Катаве один из сотрудников почты покончил с собой после допроса в полиции. Полиция расследовала дело о хищении 22 млн рублей, однако мужчина не входил в число подозреваемых.