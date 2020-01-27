Горно-Алтайск, , 13:44 — REGNUM В столице Горного Алтая в 2019 году почти на треть выросло число выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, всего в городе выявлено 140 нарушений.

В большинстве случаев для устранения нарушений прокуроры ограничились протестами и внесением представлений. Однако в отношении двух компаний — ООО «ТТК «Роснефть» и ООО «Перспектива» были возбуждены административные производства.

«Установлено, что Кравец Е.В., являясь главным бухгалтером ООО «ТТК «Роснефть», перечислила на банковскую карту старшего государственного инспектора МИФНС России по Республике Алтай взятку в размере 30 тыс. руб. за его незаконное бездействие по несоставлению протокола об административном правонарушении», — отметили в надзорном ведомстве.

Менеджер «Перспективы» Рафаловский В.П. лично передал главному врачу «Станции переливания крови» Решетову А.Э. 400 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, медик в обмен обеспечил фирме победу на аукционе по поставке в учреждение расходных материалов. Кроме того, главврач должен был обеспечить беспрепятственное принятие товаров и своевременную оплату по контракту.

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