Исламабад, , 13:44 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана арестовали в Пешаваре пуштунского правозащитника Манзура Паштина, об этом 27 января сообщает Agence France-Presse.

Лидер движения за права пуштунов был обвинен в подстрекательстве к мятежу, разжигании ненависти, а также в преступном сговоре с целью государственного переворота.

Паштин выдвигал требования к властям страны, чтобы они положили конец злоупотреблениям полиции, направленным против этнических пуштунов, проживающих вдоль границы с Афганистаном.

Действия силовиков, которыми был недоволен арестованный, обусловлены высоким уровнем террористической угрозы в указанном регионе. Представители вооруженных сил не раз предостерегали пуштунских активистов от провокационных действий.

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