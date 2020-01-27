Томск, , 13:35 — REGNUM Полиция выясняет обстоятельства происшествия на проспекте Ленина в городе Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Ведомство проводит проверку по факту падения снега с крыши здания на женщину с несовершеннолетним ребёнком

«По результатам проведённых мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, информацию о погибших или пострадавших в ведомстве ИА REGNUM не предоставили.

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