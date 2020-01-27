Эн-Насирия, Ирак, , 13:34 — REGNUM В результате акций протеста на юге Ирака погиб один демонстрант, об этом 27 января сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По данным источника, палаточный лагерь на центральной площади города Насирия был атакован неизвестными, в результате чего погиб один человек, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе столкновений с сотрудниками правопорядка погибли порядка 500 человек, тысячи людей получили ранения.

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