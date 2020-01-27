Владикавказ, , 13:15 — REGNUM В Северной Осетии 26 января произошел пожар в селении Калух в Ирафском районе. Сгорел частный дом. Его хозяин — 52-летний мужчина — погиб в огне, передает «15-й Регион».

По данным портала, возгорание произошло рано утром. Погибший кинулся спасать свою семью и погиб. Его жена и дети выбрались через окно.

Спасти мужчину не удалось. По словам главы Ирафского района Батраза Хидирова, дом был деревянный, старый и сгорел почти полностью до приезда пожарных.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в электропроводке. У погибшего осталось девять детей. В районе возьмут на себя организацию похорон и помогут в дальнейшем обустройстве, пообещал глава муниципалитета.

Отметим, что на официальном сайте МЧС Северной Осетии данных о погибшем на пожаре в селе Калух нет. В ведомстве приводят данные о том, что с начала 2020 года на территории региона было зарегистрировано 56 пожаров, при которых получил травмы один человек, еще 38 — были эвакуированы. При этом пожарным удалось спасти материальных ценностей на сумму свыше 42 млн рублей.