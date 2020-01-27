Таганрог, Ростовская область, , 13:08 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) утечка газа в одном из многоквартирных домов чуть не привела к трагедии. В результате ЧП пострадали четыре человека.

В ночь на 27 января жильцы одной из пятиэтажек на улице Дзержинского обратились в экстренные службы, почуяв запах газа. По информации портала ruffnews.ru, четыре человека попали в реанимацию местной больницы скорой медпомощи.

ИА REGNUMнапоминает, что в январе 2019 года после взрыва бытового газа в городе Шахты спикер донского парламента Александр Ищенко предложил оснащать дома датчиками утечки газа.

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