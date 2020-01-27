Москва, , 13:05 — REGNUM «Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении из партии руководителя бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрия Драча. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

Он пояснил, что в своем аккаунте в социальных сетях Драч предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности. Глава бюро назвал таких людей аферистами и симулянтами, даже предложил ввести термин «пациентский экстремизм».

Хинштейн отметил, что месяц назад на прием пришел пациент, у которого не действует голень и он ходит с палкой. При этом бюро лишило мужчину инвалидности.

«Число жалоб на Самарское Бюро МСЭ растет: в прошлом году только я получил 16 подобных жалоб, в том числе коллективных. При этом в социальной сети Дмитрий Драч заявляет в ответ, что не может «раздавать инвалидность» по «прихоти депутата», — отметил Хинштейн.

Кроме того, партия поставит вопрос о необходимости пересмотра нормативов об освидетельствовании на инвалидность перед новым министром труда и соцразвития Антоном Котяковым.

«Они должны быть удобны и просты. Сегодня это нередко превращается в издевательство над людьми, которым и без того тяжело», — заключил Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Самарской области выявила, что в сентябре 2018 года учреждение, которым руководил Драч, по государственному контракту приобрело в собственность Российской Федерации 10 объектов недвижимости в Самаре на общую сумму 390 млн рублей. При этом выяснилось, что стоимость нежилых помещений и земельного участка была намеренно необоснованно завышена более чем в два раза и фактически составляла 151 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Глава бюро медэкспертизы был заключен под домашний арест. Однако позднее, как уточнил Хинштейн, дело было прекращено, а сам Драч после освобождения вернулся на прежнюю должность.

«Единая Россия» намерена также обратиться к новому Генеральному прокурору Игорю Краснову о необходимости проверки законности прекращения уголовного дела, поскольку за нанесенный государству ущерб в 238 млн руб. никто не ответил.

Напомним также, что 27 января партия поставит вопрос об исключении главы ЧувашииМихаила Игнатьеваиз партии и о его соответствии занимаемой должности. Данное заявление было сделано после инцидента с вручением Игнатьевым ключей от пожарной машины сотруднику МЧС, когда глава Чувашии вынудил офицера подпрыгнуть. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, поведение руководителя региона Игнатьева находится «за гранью понимания» и вызывает крайнее возмущение.