Кабул, 27 января 2020, 13:03 — REGNUM В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.
По данным издания Tolo news, самолет потерпел крушение в районе, который контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 80 человек. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На место ЧП отправлен спецназ.