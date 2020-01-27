Пекин, , 13:34 — REGNUM Американская Служба тестирования в образовании (ETS) и Британский совет отменили тесты на знание английского языка в Китае из-за вспышки пневмонии нового типа. Об этом сообщает 27 января газета China Daily.

После консультаций с государственным управлением по экзаменам при китайском министерстве образования отменены тест на знание английского языка как иностранного (TOEFL), тест на измерение академической готовности (GRE) и тестирование в рамках международной системы (IELTS). Эти испытания были запланированы на февраль.

Организаторы экзаменов пообещали вернуть участникам уплаченные взносы. Тесты могут провести после того, как ситуация с коронавирусом придёт в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в Китае после заражения коронавирусом нового типа превысило 80 человек. Вспышка произошла в провинции Хубэй.