Канберра, , 13:07 — REGNUM В Австралии во время участия в конкурсе поедания торта скончалась женщина, об этом 26 января сообщает телекомпания ABC.

Конкурс был приурочен к празднованию Дня Австралии. Как отмечает телеканал, у 60-летней женщины случился приступ после того, как она «засунула себе в рот ламингтон (австралийское пирожное)».

Женщина была экстренно госпитализирована, однако врачи оказались бессильны помочь ей. Организаторы конкурса выразили соболезнования друзьям и членам семьи скончавшейся.