Уфа, , 13:09 — REGNUM Нарушения в работе общедомовых приборов учёта, которые влияют на начисление платы за отопление, выявлены в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства региона Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании, 27 января передает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, группы специалистов «БашРТС» и Госжилстройнадзора Башкирии в течение двух недель обходили дома, в которых размер оплаты за отопление значительно увеличился из-за корректировки.

В результате обходов специалисты выявили 66 нарушений в работе общедомовых приборов учёта. Кроме этого, было выявлено 98 нарушений в сфере технического содержания и эксплуатации многоквартирных домов.

По словам Бориса Беляева, в нескольких случаях был зафиксирован некорректный учёт площади нежилых помещений, либо плата начислялась по нормативам, при этом не было учтено фактическое потребление тепла или учитывалось тепло, которое было подано в неотопительный период.

По его словам, по этому вопросу эксперты будут работать ещё на протяжении трёх месяцев.

Кроме этого, министерство жилищного хозяйства Башкирии дало поручение муниципалитетам о проведении аналогичных проверок.

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