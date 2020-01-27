Красноярск, , 12:47 — REGNUM В Красноярске проводится проверка по факту падения ребёнка из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, днём 26 января жительница Ленинского района Красноярска находилась дома с тремя маленькими детьми. Пока мать готовила обед, её старшие сыновья подставили к подоконнику стул и забыли его убрать.

В это время младшая дочь (1 год 10 месяцев) забралась на подоконник и выпала из окна четвёртого этажа. Девочка получила тяжёлые травмы, её госпитализировали в больницу.

Следователи опрашивают родственников, врачей, очевидцев происшествия. Установлено, что мать не злоупотребляла алкоголем.

Как сообщало ИА REGNUM, двухлетний мальчик выжил после падения из окна в Ульяновске.