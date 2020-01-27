Архангельск, , 12:45 — REGNUM В Архангельской области растет преступность, а раскрываемость — падает. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным статистики, в 2019 году в регионе был совершено19 150 преступлений, что на 1% больше, чем в предыдущем. При этом раскрываемость преступлений снизилась с 62,3% до 57,5%. Нераскрытыми, как правило, остаются кражи. Их количество за год увеличилось на 5,3%. Стремительное распространение за год получили кражи денег с банковских карт — их количество выросло в 4 раза.

В прокуратуре также сообщили, что в регионе наблюдается рост убийств — на 5%, изнасилований — на 30%.

Добавим, что большинство преступлений совершено рецидивистами — из 9007 лиц, преступивших закон, повторно к уголовной ответственности привлечены 5576 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году прокуратура уличила УМВД в занижении данных о преступности. При составлении статистических данных полиция, в частности, не учла данные о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса.