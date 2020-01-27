Тверь, , 12:40 — REGNUM Частный двухэтажный дом сгорел в Твери в ночь на 27 января. В результате пожара погиб один человек. Большая семья, в том числе пятеро детей, остались без крова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Пожар на улице Жореса, 56, произошёл около 02:00. В 04:03 пожарные ликвидировали пожар. Установлено, что в доме проживала семья из 11 человек, в том числе пятеро детей. При пожаре погибла женщина 1960 года рождения, один мужчина пострадал. Дети временно размещены у родственников.

Губернатор Игорь Руденя дал администрации города, региональному министерству социальной защиты населения и другим областным ведомствам оказать помощь семье погорельцев.