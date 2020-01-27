Одесса, Украина, 27 января 2020, 12:46 — REGNUM На Украине на трассе «Киев — Одесса» столкнулись 11 машин, сообщила 27 января пресс-служба Национальной полиции Украины.
Участниками аварии оказались грузовые, легковые автомобили и один пассажирский автобус.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса. Водитель и пассажир одного из легковых автомобилей были госпитализированы.
На месте события работает полиция, выясняя обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатской области Украины в результате столкновения двух легковых машин пострадали девять человек.
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