Анкара, , 12:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали за прошедшую неделю порядка 1 тыс. 800 нелегальных мигрантов, об этом 27 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке беженцев прошли сразу в нескольких провинциях страны, преимущественно на северо-западе, недалеко от границы с Грецией и Болгарией.

Среди мигрантов были выходцы из Пакистана, Сирии, Ирака, Афганистана, Туниса, Кувейта, Марокко, Туркмении, Египта, Бангладеш, Индии, Алжира, Сомали, Ганы, Йемена, Палестины, Эритреи и Нигерии.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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