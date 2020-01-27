Барнаул, , 12:38 — REGNUM Заступивший в сентябре 2018 года на должность начальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян в ходе заседания коллегии заявил, что в 2019 году средняя сумма взятки по региону составила 370 тысяч рублей. По его словам, этот показатель на 100 тысяч рублей превышает среднесибирский показатель, отмечает «Алтайская правда».

В официальном сообщении краевых властей про данное заседание коллегии правоохранителей также сказано, что на Алтае в 2019 году сохранена положительная динамика снижения зарегистрированных преступлений (на 3,5%). Всего за последний в регионе зарегистрировано чуть больше 37 тысяч преступлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, генерал-майор полиции Андрей Подолян вступил в должность начальника Главного управления МВД по Алтайскому краю осенью 2018 года. Он является уроженцем Рубцовска, и службу в органах внутренних дел начинал на Алтае в 1991 году, пройдя практически все ступени служебной лестницы от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экономическими преступлениями.

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