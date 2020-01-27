Томск, , 12:29 — REGNUM В Томске предъявлено обвинение директору предприятия, двенадцать сотрудников которого погибли в результате пожара в посёлке Причулымском Асиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. По станкам одиннадцати погибших провели судебные медицинские и генотипические экспертизы. Их личности установлены. Экспертиза по 12-му погибшему завершается. Тела опознанных выданы для захоронения.

Местонахождение директора ООО «Грин Вуд» было установлено. Подозреваемую задержали в Томске. При предъявлении обвинения она не признала себя виновной. 27 января суд рассмотрит ходатайство следователя о виде заключении женщины под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января при пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 12 человек — рабочие из Узбекистана и гражданка России. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество жертв смертельного пожара в Томской области выросло до 12