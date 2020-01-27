Дзержинский район, Калужская область, , 13:38 — REGNUM В деревне Антоново Дзержинского района Калужской области нашли автомобиль, в котором находилась 32-летняя женщина и тело её 74-летнего отца. Машина была приподнята с помощью домкрата, бензина в баке автомобиля не было. Ранее этих людей полиция считала пропавшими и несколько суток разыскивала с помощью волонтёров. Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, пожилой мужчина с дочерью 22 января отправились на личном автомобиле в районную больницу, где прошли флюорографию. Затем об их местонахождении родственникам и знакомым ничего не было известно. Начались поиски пропавших. Предположительно, водитель съехал с дороги, и автомобиль застрял. Далее пожилому человеку стало плохо с сердцем, и он скончался. Женщина думала, что её отец спит. В настоящее время женщина находится в больнице. Её здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Назначены экспертизы, устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

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