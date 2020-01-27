Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Строители, требуя не выплаченной зарплаты, с топорами атаковали фасад только что отремонтированного Дома Корфа в центре Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Здание в стиле классицизма было возведено в XVIII веке, в 1831 году перестроено по проекту архитектора Егора Цолликофера.

«Обиженные рабочие расковыряли штукатурку на Доме Корфа на Почтамтской, 8. Фасад делали долго и сделали плохо. Сегодня вечером пришли гастарбайтеры и начали скалывать штукатурку с фасада. На вопрос зачем ответили: «Нам не заплатили и сейчас все сломаем», и сами снимали процесс на видео. Повредили фасад на улице и откосы первого этажа во дворе», — рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга уже направил по адресу своих инженеров. Теперь организация подумывает обратиться в полицию по факту вандализма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Повреждения зафиксированы на уровне оконных проемов и по периметру первого этажа — разрушился штукатурный слой.

«Дефекты имеют явный механический характер», — заметили в Фонде.

Дом был включен в крактосрочный план 2019 года и ремонтировался компанией «Алекс Групп». Однако подрядчик в сроки, установленные контрактом, работы не завершил, из-за чего договор продлили до конца января 2020 года. Объект до сих пор не введен, так как работы все еще не завершены. В результате Фонд их не оплатил.

«С утра 27 января на адресе работает комиссия в составе инженеров Фонда, подрядной организации и управляющей компании, все дефекты будут заактированы и установлены сроки их устранения. По предварительной оценке, нанесенные повреждения не скажутся на эксплуатационных свойствах дома в зимний период», — сообщили в Фонде капремонта.