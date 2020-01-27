Киев, , 12:24 — REGNUM В Киеве загорелось здание министерства культуры, молодёжи и спорта, сообщил 27 января ресурс «Информатор».

Пожар возник в подвале здания. Журналисты сообщили о коротком замыкании.

На место события прибыли пожарные, из здания эвакуируются люди, на третьем этаже остались заблокированные сотрудники министерства. Всего работают 30 пожарных и десять единиц техники.

«Я считаю, что Бородянский (министр культуры Украины Владимир Бородянский — ИА REGNUM) должен как Нерон взять арфу, и сложить об этом песню. Будет красиво», — иронизирует депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Киева произошёл крупный пожар в магазине мебели. Десять единиц техники тушили его в течение трёх часов.

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