Киев, 27 января 2020, 12:24 — REGNUM В Киеве загорелось здание министерства культуры, молодёжи и спорта, сообщил 27 января ресурс «Информатор».
Пожар возник в подвале здания. Журналисты сообщили о коротком замыкании.
На место события прибыли пожарные, из здания эвакуируются люди, на третьем этаже остались заблокированные сотрудники министерства. Всего работают 30 пожарных и десять единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Киева произошёл крупный пожар в магазине мебели. Десять единиц техники тушили его в течение трёх часов.
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