Львов, Украина, , 12:18 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) во Львовской области остановили воровство деталей военной техники, сообщила 27 января пресс-служба ведомства.

«В группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали схему по разворовыванию запчастей и комплектующих к бронетехнике», — сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые планировали переправлять запчасти за границу.

Всего было проведено 11 обысков, изъяты радиостанции, приборы ночного видения, балансиры, катки, электродвигатели и другие детали бронетехники. Серийные номера деталей были повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором находились блоки для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5. Оружие планировали переправить в одну из стран Африки.

Читайте также: В Киевской области нашли тайник с шестью авиационными пусковыми установками