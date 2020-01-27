Хотьково, Московская область, , 12:26 — REGNUM Жительницу подмосковного Хотьково нашли убитой на кладбище. Женщина пропала несколько дней назад, сообщает 27 января Mash.

Связь с 29-летней Оксаной Моргуновой пропала 20 января. Женщина покинула место работы — ткацкую фабрику, но не дошла до детского сада, где находится её ребёнок.

Родственники, полиция и добровольцы стали искать женщину. Её тело с признаками насильственной смерти нашли 26 января на местном кладбище. Комментариев от официальных ведомств пока нет.