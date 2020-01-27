Ярославль, , 12:13 — REGNUM Водителю городского автобуса, который спровоцировал массовое ДТП с 1 погибшим и несколькими пострадавшими, был 61 год — он 1958 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Последствия ДТП в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской автобус 41 маршрута въехал в попутный автобус, затем проехал по полосе встречного движения до следующего перекрестка, где врезался в дерево. По данным мэрии, в автобусе были только водитель и кондуктор. Все пострадавшие и погибший находились в другом автобусе, который врезался в легковой автомобиль.

По действующему российскому законодательству водитель автобуса уже является пенсионером — мужчины до 1958 года рождения имеют право выйти на пенсию в 60 лет.

«В ярославском общественном транспорте довольно много водителей пенсионного и предпенсионного возраста. Ограничений по возрасту для водителей нет. Если состояние здоровья позволяет, они могут работать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ярославской области Маргарита Забелина.

На необходимость омоложения кадров в «ПАТП-1» обратил внимание на общегородском совещании после резонансного ДТП и мэр Ярославля Владимир Волков.

После ДТП в социальных сетях появилась информация, что причиной мог стать инсульт водителя автобуса. В пользу этой версии говорит тот факт, что после аварии мужчина был доставлен в больницу скорой помощи имени Соловьева, которая специализируется на травмах. Затем его перевели в другое лечебное учреждение, одним из главных направлений которого является кардиология. Это корреспонденту ИА REGNUM подтвердили несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Он прошел обязательный предрейсовый осмотр, жалоб на состояние здоровья не было. Если бы были жалобы, его бы не выпустили в рейс», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Сергей Волканевский.

Автобус, по словам Сергея Волканевского, за 4 дня до аварии прошел техническое обслуживание. Машина была выпущена в 2007 году и все время работала в Ярославле. Водитель работал в «ПАТП-1» с 2016 года. Его общий водительский стаж 37 лет, но где он работал ранее, неизвестно.

В мэрии Ярославля пока не располагают медицинским заключением. Неясно, если инсульт действительно произошел, стал ли он причиной или следствием аварии. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. При этом уголовное дело по резонансному происшествию до сих пор не возбуждено.

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