Омск, , 12:07 — REGNUM Бывшего заместителя министра строительства Омской области подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 55-летний чиновник в 2018 году на должности заместителя министра действовал в интересах хозяйствующего субъекта.

«Лоббируя его интересы, отдавал руководителю подконтрольной ему организации незаконные, по мнению следствия, указания о заключении договоров на оказание транспортных услуг по завышенной стоимости, превышающей среднерыночную», — отметили в СКР.

Кроме того, он поручал подчинённым принимать и оплачивать по договорам субподряда работы по ремонту и реконструкции дорог, даже если они были выполнены не полностью или некачественно.

Причинённый таким образом действиями чиновник ущерб оценили в 6,5 млн рублей. По мнению следователей, также в результате были нарушены права общества и государства, а также подорван авторитет органов госвласти. Расследование продолжается.

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