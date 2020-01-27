Курск, , 12:06 — REGNUM В Курске 27 января произошла коммунальная авария на улице Сумской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе курского филиала ПАО «Квадра».

Без горячей воды и отопления остались 17 домов на улице Сумской. Специалисты планируют устранить аварию до 14:00.

Ранее, 25 и 26 января, специалисты проводили работы на улице Энгельса. По словам главного инженера «Квадры» Андрея Кулешова, там не было аварии, но трубопровод был настолько ветхим, что мог прорваться в любой момент. Не дожидаясь, пока это произойдёт, теплоэнергетики заменили девять метров трубопровода.