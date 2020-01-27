Воронеж, 27 января 2020, 12:01 — REGNUM Уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек в результате автоаварии в Воронеже возбуждено полицией, об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова 27 января.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 23:45 24 января на Московском проспекте в Воронеже. Как предварительно установлено, столкнулись автомобиль Hyundai, двигавшийся со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в направлении улицы Урицкого, и Renault Logan, который ехал со стороны улицы Урицкого в направлении улицы 45 Стрелковой Дивизии. От удара Logan столкнулся с Ford Kuga. В результате водитель и двое пассажиров Hyundai, а также водитель Renault погибли на месте.
Полиция разбирается в причинах аварии — назначен ряд экспертиз, проводятся активные следственные действия.
Об этом ранее: В Воронеже в автоаварии погибли четыре человека