Хабаровск, 27 января 2020, 12:00 — REGNUM Пассажирам самолёта, который 27 января следовал из Хабаровска в Москву, но вернулся из-за сообщения о «минировании», помогут психологи МЧС.
Специалисты прибыли в аэропорт Хабаровска. Они окажут психологическую поддержу пассажирам севшего рейса, сообщает РИА Новости.
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Как сообщало ИА REGNUM, экипаж лайнера, вылетевшего 27 января из Хабаровска в Москву, сообщил об угрозе взрыва на борту. Самолёт с 262 пассажирами и десятью членами экипажа развернулся в воздухе и приземлился в аэропорту вылета. Пострадавших нет.