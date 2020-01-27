Казань, , 11:57 — REGNUM Решением Верховного суда Татарии в Казани временно приостановил работу частный детский сад «АртКидс», в котором ранее прокуратура республики выявила массу нарушений. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура ранее обратилась в суд с требованием приостановить работу учреждения, однако ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

Однако судебная коллегия по гражданским делам ВС Татарии оставила решение суда в силе, а жалобу без удовлетворения, подтвердив, что выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц, сообщает «Бизнес-online».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки прокуратуры было установлено, что детский сад находится на первом этаже в двух квартирах, расположенных в разных подъездах. Стена между квартирами была самовольно снесена собственником. Выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Кухня не укомплектована необходимым для хранения продуктов питания оборудованием, документально качество и безопасность пищевых продуктов не подтверждены, не утвержден график смены постельного белья. Детсад не оборудован отдельным входом, отсутствуют эвакуационные выходы. Персонал допускался к работе с истекшим сроком прохождения медицинского осмотра.