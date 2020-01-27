Республика Алтай, , 11:52 — REGNUM На территории Республики Алтай в очередной раз объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского гидрометцентра, 28 и 29 января здесь ожидается усиление ветра до 15−25 метров в секунду, а по высокогорью до 35 метров в секунду.

Ожидаются также снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. В горах возможны сходы лавин.

В связи ухудшением погоды спасатели призывают жителей, а также гостей республики соблюдать меры безопасности.

«По возможности откажитесь от поездок в высокогорные районы республики. Если поездку отложить не удается, обеспечьте себя теплой одеждой, питанием, автомобиль шансовым инструментом», — отметили в Главном управлении МЧС по региону.

Напомним, за последние недели в республике несколько раз объявляли штормовое предупреждение. А в конце прошлой недели, как сообщало ИА REGNUM, спасатели сообщали об опасности из-за потепления до плюс трёх градусов.

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