Иерусалим, , 12:11 — REGNUM Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве подвергся кибератакам 23 января, в день прибытия в Израиль российского президента Владимира Путина и руководителей других государств. Об этом сообщает 27 января телеграм-канал «Военный обозреватель».

Израильские подразделения кибербезопасности отразили более 800 атак, которые были направлены на компьютерную сеть воздушной гавани, системы управления воздушным движением и самолёты иностранных лидеров.

Атаки были зафиксированы в момент прибытия иностранных делегаций на Конференцию по Холокосту. Отмечается, что действовали хакеры из нескольких стран. Они стремились изменить траектории полёта около 60 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Израиль посетил с однодневным визитом президент РФ Владимир Путин. Его доставил в Тель-Авив самолёт Ил-96−300.

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